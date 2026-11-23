Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
23.11.2026 12:45:00
Coca-Cola: EU-Kommission leitet Wettbewerbsverfahren gegen Abfüller ein
Dem nach eigenen Angaben größten Abfüller von Coco-Cola in Europa droht Ärger. Die EU-Kommission vermutet, er könnte den Einkauf über Landesgrenzen bewusst erschwert haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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