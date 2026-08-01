Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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01.08.2026 11:08:00
Coca-Cola: The Surprising Reason Investors Should Choose Its Stock Over PepsiCo's
Coca-Cola (NYSE: KO) stock is riding high following its second-quarter earnings report. The cola giant beat revenue and earnings estimates, and products like Diet Coke and Coke Zero delivered a particularly strong performance.Nonetheless, a surface-level analysis of Coca-Cola versus archrival PepsiCo might persuade investors to choose the latter. After all, PepsiCo sells for a lower P/E ratio and its dividend yield is significantly higher. Also, even though Coca-Cola was one of Warren Buffett's most famous investments, Berkshire Hathaway has not purchased a single share since 1994.Fortunately for Coca-Cola bulls, a surprising reason may keep investors in Coca-Cola stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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