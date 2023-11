Coca-Cola-Aktie etwas legt zu: Kartellamt nimmt Coca-Cola wegen Rabatten ins Visier

Das Kartellamt habe dazu ein Missbrauchsverfahren gegen Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH eingeleitet, teilte die Behörde am Dienstag mit. Das Unternehmen übernimmt im Auftrag der Coca-Cola Company Abfüllung und Vertrieb aller Getränkemarken des Konzerns in Deutschland. "Es bestehen Anhaltspunkte dafür, dass Coca-Cola durch die Ausgestaltung seiner Konditionen gegenüber dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel, insbesondere die Rabattgestaltung, andere Unternehmen in ihren wettbewerblichen Möglichkeiten behindern könnte", begründete der Chef des Kartellamts, Andreas Mundt, die Entscheidung: "Dem werden wir nun näher nachgehen". Coca-Cola lag in der Vergangenheit mit einigen deutschen Einzelhändlern wie etwa Edeka bei Preisverhandlungen im Clinch.

Das Kartellamt werde nun prüfen, ob Coca-Cola im Markt für Softdrinks eine marktbeherrschende Stellung einnimmt, teilten die Wettbewerbshüter weiter mit. Damit würde das Unternehmen besonderen Vorgaben unterliegen. Zudem untersuchen die Kartellwächter, ob die von Coca-Cola gegenüber dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel geforderten Konditionen diesen Vorgaben entsprechen. Dabei gehen sie der Frage nach, ob Coca-Cola Lebensmittelhändler etwa dazu veranlasst, auch andere Marken der Produktpalette des Konzerns wie etwa Fanta, Sprite oder Vio abzunehmen oder zu bewerben. Dies könnte dazu führen, dass Konkurrenten im Wettbewerb behindert würden. Coca-Cola kann nun Stellung nehmen - ebenso wie Unternehmen der Getränkeindustrie und des Lebensmitteleinzelhandels.

Die Coca Cola-Aktie legt im Handel an der NYSE zeitweise um 0,18 Prozent auf 57,04 US-Dollar zu.

Düsseldorf (Reuters)