Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Zweites Quartal
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28.07.2026 21:42:08
Coca-Cola-Aktie im Plus: Jahresziele dank starker Nachfrage angehoben
Die Coca-Cola-Aktie legt im NYSE-Handel um 4,96 Prozent auf 88,24 US-Dollar zu. Coca-Cola sei in einer besseren Position als die meisten anderen Konsumgüterhersteller, schrieb RBC-Experte Nik Modi. Insgesamt sei der Quartalsbericht stark ausgefallen. Aus Sicht von JPMorgan-Expertin Andrea Teixeira setzt sich die solide Dynamik bei Coca-Cola fort. Der Getränkehersteller habe erheblich besser abgeschnitten als erwartet.
Der Nettoumsatz stieg im zweiten Quartal nominal um sieben Prozent auf rund 13,4 Milliarden US-Dollar (rund 11,8 Mrd Euro). Aus eigener Kraft, sprich währungs- und portfoliobereinigt, lag das Wachstum bei sechs Prozent. Analysten hatten hier deutlich weniger erwartet.
Operativ verdiente der Konzern mit rund 4,7 Milliarden Dollar neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die operative Marge verbesserte sich von 34,1 auf 34,9 Prozent. Unter dem Strich stieg der Gewinn deutlich um 16 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar. Der von Analysten stark beachtete bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 11 Prozent auf 0,97 Dollar und toppte damit die Markterwartungen.
ATLANTA (dpa-AFX)
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