Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Wettbewerbsrecht
|
23.11.2026 15:37:39
Coca-Cola-Aktie sinkt: EU untersucht Preisgestaltung nach Ländern
Die Brüsseler Behörde untersuche, ob Coca-Cola Hürden zwischen nationalen Märkten errichtet habe, die es Einzelhändlern erschweren, Produkte grenzüberschreitend einzukaufen, um so bessere Konditionen zu erreichen. "Dies könnte den Binnenmarkt untergraben, den Wettbewerb einschränken und letztlich höhere Preise und weniger Auswahl für die Verbraucher bedeuten", kritisierte Ribera.
Das Unternehmen teilte mit, man nehme das Wettbewerbsrecht sehr ernst. "Wir sind fest entschlossen, alle geltenden Gesetze und Vorschriften in jedem Markt, in dem wir weltweit tätig sind, einzuhalten." Man werde weiter uneingeschränkt mit der EU-Kommission zu den Untersuchungen zusammenarbeiten und sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter zur Untersuchung äußern.
Deutschland betroffen
Konkret geht es um Coca-Cola Europacific Partners ("CCEP") und Coca-Cola-Getränke, die zum Mitnehmen verkauft werden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien vertreibt Produkte unter anderem in Deutschland, Belgien, Frankreich und Spanien. Die Brüsseler Behörde verdächtigt CCEP, seine marktbeherrschende Stellung gegenüber Großhändlern missbraucht zu haben.
Sie sieht Hinweise darauf, dass das Unternehmen gezielt je nach Land die Produkte angepasst haben könnte, um den Handel einzuschränken, etwa durch unterschiedliche Verpackungsgrößen. Die Wettbewerbshüter prüfen auch, ob Coca-Cola niedrigere Preise im Großhandel an die Bedingung geknüpft hat, die Erfrischungs- und Sportgetränke nicht in andere EU-Länder zu exportieren, und darauf bestanden hat, jeweils nach Land getrennt zu verhandeln. Das Unternehmen könnte damit aus Sicht der Behörde gegen EU-Recht verstoßen haben.
Nun wird geprüft
Sollte die Behörde einen Verstoß feststellen, könnte sie eine Geldstrafe verhängen. Zunächst geht sie nun dem Verdacht weiter nach. Es gibt keine gesetzliche Frist, bis wann ein endgültiges Ergebnis feststehen muss. Im März 2025 hatte die EU-Kommission nach eigenen Angaben unangekündigte Nachprüfungen in den Geschäftsräumen von CCEP in mehreren Mitgliedstaaten durchgeführt.
Die Coca-Cola-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 0,87 Prozent tiefer bei 96,15 US-Dollar.
/wea/DP/nas
BRÜSSEL (dpa-AFX)
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