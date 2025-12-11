Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Neuer CEO
|
11.12.2025 20:36:36
Coca-Cola-Aktie sinkt: Führungswechsel angekündigt
Quincey arbeitet bereits rund 30 Jahre für Coca-Cola. Er hatte im Jahr 2017 den Chefsessel übernommen und den Konzern aus einer mehrjährigen Umsatzflaute geführt. Dafür stellte er die Produktpalette breiter auf und setzte abseits von Limonaden auch auf Sportgetränke und Fairlife-Milch mit Proteinzusatz, aber auch Kaffee. Während Quinceys Amtszeit stieg die Coca-Cola-Aktie um mehr als 60 Prozent, hinkte damit allerdings dem breiten Markt deutlich hinterher - der S&P 500 legte in dieser Zeit um 190 Prozent zu.
Der designierte neue Konzernchef trat Coca-Cola bereits 1996 bei und damit im selben Jahr wie Quincey. Braun war der Konzernmitteilung zufolge jahrelang in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien tätig. Er war Präsident der internationalen Entwicklungsabteilung des Konzerns, bevor er Anfang dieses Jahres Vorstand für das operative Geschäft wurde.
/tav/nas/mis
ATLANTA (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Coca-Cola Co.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Coca-Cola taps insider as new chief executive (Financial Times)
|
09.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
04.12.25
|Coca-Cola, Pepsico, WK Kellogs: San Francisco verklagt Hersteller von Industrie-Essen (Spiegel Online)
|
03.12.25
|Standortprobleme in Deutschland belasten Coca-Cola-Aktie zunächst aber nicht (dpa-AFX)
Analysen zu Coca-Cola Co.mehr Analysen
|11.12.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|59,01
|0,36%