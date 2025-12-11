Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Neuer CEO 11.12.2025 20:36:36

Coca-Cola-Aktie sinkt: Führungswechsel angekündigt

Coca-Cola-Aktie sinkt: Führungswechsel angekündigt

Der Limonadengigant Coca-Cola bekommt einen neuen Chef.

Nach neunjähriger Amtszeit übergibt James Quincey den Vorstandsvorsitz Ende März an Henrique Braun, der derzeit noch für das operative Geschäft des Konzerns zuständig ist. Der 60-jährige Quincey bleibt der Geschäftsleitung erhalten und wechselt auf den Posten des Executive Chairman, wie Coca-Cola am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Die Coca-Cola-Aktie sinkt im NYSE-Handel zeitweise um 1,71 Prozent auf 69,01 US-Dollar.

Quincey arbeitet bereits rund 30 Jahre für Coca-Cola. Er hatte im Jahr 2017 den Chefsessel übernommen und den Konzern aus einer mehrjährigen Umsatzflaute geführt. Dafür stellte er die Produktpalette breiter auf und setzte abseits von Limonaden auch auf Sportgetränke und Fairlife-Milch mit Proteinzusatz, aber auch Kaffee. Während Quinceys Amtszeit stieg die Coca-Cola-Aktie um mehr als 60 Prozent, hinkte damit allerdings dem breiten Markt deutlich hinterher - der S&P 500 legte in dieser Zeit um 190 Prozent zu.

Der designierte neue Konzernchef trat Coca-Cola bereits 1996 bei und damit im selben Jahr wie Quincey. Braun war der Konzernmitteilung zufolge jahrelang in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien tätig. Er war Präsident der internationalen Entwicklungsabteilung des Konzerns, bevor er Anfang dieses Jahres Vorstand für das operative Geschäft wurde.

/tav/nas/mis

ATLANTA (dpa-AFX)

11.12.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
22.10.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
