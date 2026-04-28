Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Stärker als gedacht
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28.04.2026 22:04:00
Coca-Cola-Aktie steigt deutlich: Solider Jahresauftakt sorgt für Kursplus
Am Dienstag gewann die Coca-Cola-Aktie an der NYSE 3,90 Prozent auf 78,38 Dollar. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier 14 Prozent gewonnen.
Im ersten Quartal wuchs Coca-Colas Nettoumsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf fast 12,5 Milliarden US-Dollar (rund 10,6 Mrd Euro), wie das Unternehmen in Atlanta mitteilte. Der Überschuss sprang sogar um 18 Prozent auf gut 3,9 Milliarden Dollar nach oben. Auf vergleichbarer Basis schnitt der Hersteller damit besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet.
Den Umsatzanstieg begründete das Unternehmen vor allem mit größeren Absatzmengen. Auf vergleichbarer Basis betrug die Steigerung zehn Prozent, davon stammten acht Prozentpunkte aus größeren Mengen und zwei Punkte aus höheren Preisen.
Konzernchef Braun erwartet, dass der Konzern seinen Umsatz auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt in diesem Jahr wie geplant um 4 bis 5 Prozent steigern kann. Allerdings dürften Wechselkurseffekte den Anstieg um ein bis zwei Punkte dämpfen. Der bereits beschlossene Verkauf des Afrika-Geschäfts dürfte den Erlös um weitere vier Punkte drücken, hieß es weiter.
Dennoch soll der vergleichbare Gewinn je Aktie den Vorjahreswert von 3 Dollar jetzt um 8 bis 9 Prozent übertreffen. Hier hatte das Management zuvor nur eine Steigerung um 7 bis 8 Prozent in Aussicht gestellt.
Der neue Chef Braun hatte bei Coca-Cola zuvor das Tagesgeschäft geleitet. Ende März übernahm er die Konzernführung von James Quincey, der nun als Executive Chairman fungiert.
/stw/lew/he
ATLANTA (dpa-AFX)
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