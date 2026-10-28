Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Expertenmeinung
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28.10.2026 18:10:39
Coca-Cola-Aktie steigt: UBS bestätigt Kaufempfehlung für Coca-Cola mit höherem Ziel
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola nach Zahlen zum dritten Quartal von 104 auf 106 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Getränkekonzern habe erneut solide abgeschnitten, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Einmal mehr habe der Konzern positiv überrascht und zudem die Prognose angehoben.
Im NYSE-Handel gewinnt die Coca-Cola-Aktie zwischenzeitlich 0,58 Prozent auf 91,71 US-Dollar.
/rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
ZÜRICH (dpa-AFX)
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Bildquelle: oneinchpunch / Shutterstock.com,Billion Photos / Shutterstock,Katherine Welles / Shutterstock.com,Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Coca-Cola Co.
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