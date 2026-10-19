Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Analystenstimme
|
19.10.2026 20:14:00
Coca-Cola-Aktie wenig verändert: UBS hält an Kursziel von 104 US-Dollar fest
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 US-Dollar belassen. Die Anlegerstimmung rund um den Getränkekonzern bleibe konstruktiv, schrieb Analyst Peter Grom in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal. Investoren schätzten das Unternehmen für das gut planbare Ertragsprofil mit einem Wachstum, das die meisten Wettbewerber deutlich in den Schatten stelle. Das Quartal erwartet er im Rahmen der Markterwartungen, doch die Debatte werde sich stark um die Perspektiven für 2027 drehen.
Coca-Cola-Aktie stabil
Die Coca-Cola-Aktie zeigt sich an der NYSE bei 93,87 US-Dollar stabil.
/rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
ZÜRICH (dpa-AFX)
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