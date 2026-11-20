Coca-Cola European Partners Aktie
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
|Limo in falscher Dose
|
20.11.2026 17:06:00
Coca-Cola-Aktie: Zuckerfreie Sprite in falschen Dosen, Rückruf einer kleinen Charge
Zuckerfreie Sprite (Sprite Zero) sei wegen eines produktionstechnischen Fehlers in Dosen für zuckerhaltige Sprite (Sprite Classic) gefüllt worden, teilte Coca-Cola Europacific Partners in Berlin mit. Es handle sich um Dosen mit der Füllmenge 0,33l und Produktions-Chargennummern zwischen LDC62950845 und LDC62951115 sowie dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.04.2027.
Die Informationen können Verbraucher demnach auf der Unterseite der Dose finden. Die Dosen seien Teil der NBA-Promotion und daher einfach zu erkennen, hieß es weiter.
Für bestimmte Risikogruppen könne die falsche Deklaration gesundheitliche Auswirkungen haben, ansonsten sei der Verzehr unbedenklich, teilte das Unternehmen mit. Verbraucher können das Produkt demnach am Verkaufsort zurückgeben, der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenbons ersetzt.
Die Coca-Cola-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 1,3 Prozent höher bei 97,34 US-Dollar.
/gma/DP/he
BERLIN (dpa-AFX)
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