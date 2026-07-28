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Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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28.07.2026 09:31:57

Coca-Cola and Unilever sales surge after World Cup marketing blitz

World Cup promotions boost second-quarter sales in Latin America and help advance consumer goods group’s turnaroundWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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