Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
24.11.2026 15:09:01
Coca-Cola at $95 or PepsiCo at $140: Which Dividend King Could Turn $1,000 Into More Money by 2036?
Coca-Cola (NYSE:KO) and PepsiCo (NASDAQ:PEP) are two of the most dependable dividend stocks investors can own. Both are Dividend Kings, having increased their payouts annually for more than 50 consecutive years.
However, these consumer staples giants offer distinctly different investment opportunities right now. Coca-Cola is delivering stronger earnings growth, but its stock commands a substantial valuation premium. PepsiCo has struggled with slower growth, especially in North America, but offers a higher dividend yield and a lower earnings multiple.
With Coca-Cola stock recently at $95 and PepsiCo trading at $140 a share, here's which one could turn a $1,000 investment into more money by 2036.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
15:35
|Coca-Cola-Aktie im Plus: Personalwechsel im Finanzressort – neuer CFO kommt vom Pharmakonzern (dpa-AFX)
|
23.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert letztendlich deutlich im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Coca-Cola-Aktie sinkt: EU untersucht Preisgestaltung nach Ländern (dpa-AFX)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
23.11.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag deutlich im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Coca-Cola: EU-Kommission leitet Wettbewerbsverfahren gegen Abfüller ein (Spiegel Online)
|
23.11.26
|EU launches antitrust probe into Coca-Cola bottler (Financial Times)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|88,21
|0,14%
|PepsiCo Inc.
|128,48
|-0,23%
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