Coca-Cola: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coca-Cola hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,10 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 17,11 Milliarden CAD gegenüber 16,01 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at