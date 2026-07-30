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30.07.2026 06:31:29
Coca-Cola: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Coca-Cola hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 290,24 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 202,18 ARS erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 18 851,41 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 29,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14 606,04 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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