Coca-Cola Bottling: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Coca-Cola Bottling hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 2,38 USD gegenüber 2,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent auf 2,05 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at