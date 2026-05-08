Coca-Cola Bottling informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Coca-Cola Bottling hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,19 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 1,85 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,58 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at