Coca-Cola Bottling: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Coca-Cola Bottling hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola Bottling 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1,99 Milliarden USD gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at