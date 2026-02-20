Coca-Cola Bottling stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coca-Cola Bottling hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,90 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,81 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,99 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Coca-Cola Bottling in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,23 Milliarden USD im Vergleich zu 6,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at