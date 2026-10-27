Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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27.10.2026 12:02:30

Coca-Cola Company Q3 Income Advances

(RTTNews) - Coca-Cola Company (KO) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $4.009 billion, or $0.93 per share. This compares with $3.696 billion, or $0.86 per share, last year.

Excluding items, Coca-Cola Company reported adjusted earnings of $3.944 billion or $0.91 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.4% to $13.380 billion from $12.456 billion last year.

Coca-Cola Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $4.009 Bln. vs. $3.696 Bln. last year. -EPS: $0.93 vs. $0.86 last year. -Revenue: $13.380 Bln vs. $12.456 Bln last year.

Full Year 2026 Guidance: Organic revenues (non-GAAP) At least 5% growth

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Coca-Cola Co. 82,02 -1,05% Coca-Cola Co.

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