Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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27.10.2026 12:02:30
Coca-Cola Company Q3 Income Advances
(RTTNews) - Coca-Cola Company (KO) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $4.009 billion, or $0.93 per share. This compares with $3.696 billion, or $0.86 per share, last year.
Excluding items, Coca-Cola Company reported adjusted earnings of $3.944 billion or $0.91 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $13.380 billion from $12.456 billion last year.
Coca-Cola Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.009 Bln. vs. $3.696 Bln. last year. -EPS: $0.93 vs. $0.86 last year. -Revenue: $13.380 Bln vs. $12.456 Bln last year.
Full Year 2026 Guidance: Organic revenues (non-GAAP) At least 5% growth
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|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|82,02
|-1,05%
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