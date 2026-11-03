Coca-Cola European Partners Aktie
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
|
03.11.2026 09:48:06
Coca-Cola Europacific Partners Q3 Reported Revenue Up 6.5%; Reaffirms FY26 Guidance
(RTTNews) - Coca-Cola Europacific Partners (CCEP, CCEP.AS, CCEP.MC, CCE.AS, CCEP.L) reported third quarter CCEP revenue of 5.76 billion euros, an increase of 6.5% from last year; or up 5.8% FXN. YTD reported CCEP revenue was 16.49 billion euros, up 5.1% from last year; or an increase of 6.0% FXN. The company's outlook for fiscal 2026 remains unchanged.
The CCEP Board of Directors declared a second half interim dividend of 1.42 euros per share. The interim dividend is payable on 3 December 2026 to those shareholders of record on 20 November 2026.
At prior close on NASDAQ, Coca-Cola Europacific Partners shares were trading at $115.58.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola European Partners PLC
|
15:58
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in London: FTSE 100 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
02.11.26
|FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola European Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
30.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
27.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola European Partners PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola European Partners PLC
|100,20
|-2,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.