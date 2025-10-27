Coca-Cola Femsa legte Quartalsergebnis vor

Coca-Cola Femsa hat am 24.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 3,86 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola Femsa 3,68 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 27,55 MXN geschätzt. Der Umsatz war auf 72,11 Milliarden MXN geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at