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30.07.2026 06:31:29
Coca-Cola Femsa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Coca-Cola Femsa stellte am 27.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden.
Coca-Cola Femsa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,39 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 29,15 MXN gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 75,99 Milliarden MXN ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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