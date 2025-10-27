|
27.10.2025 06:31:29
Coca-Cola Femsa SAB de CV (A) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Coca-Cola Femsa SAB de CV (A) hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,81 MXN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,79 MXN je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 71,88 Milliarden MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,60 Milliarden MXN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
