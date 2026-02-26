Coca-Cola Femsa SAB de CV (A) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Coca-Cola Femsa SAB de CV (A) präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,57 MXN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola Femsa SAB de CV (A) ein EPS von 3,47 MXN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 77,75 Milliarden MXN gegenüber 75,53 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,35 MXN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,29 MXN je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 291,75 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahr hatte Coca-Cola Femsa SAB de CV (A) 279,79 Milliarden MXN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at