Coca-Cola Femsa SAB de CV (A) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coca-Cola Femsa SAB de CV (A) lud am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,96 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola Femsa SAB de CV (A) 2,53 MXN je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 76,32 Milliarden MXN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,92 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at