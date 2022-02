Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B lud am 25.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Das EPS wurde auf 1,49 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 MXN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B im vergangenen Quartal 53,27 Milliarden MXN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B 49,12 Milliarden MXN umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,71 MXN sowie einen Umsatz von 51,50 Milliarden MXN prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,39 MXN beziffert. Im Vorjahr waren 4,91 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 191,95 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahr hatte Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B 183,94 Milliarden MXN umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 6,38 MXN je Aktie sowie einen Umsatz von 192,39 Milliarden MXN ausgegeben.

Redaktion finanzen.at