Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,57 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 MXN je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,75 Milliarden MXN im Vergleich zu 75,53 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 11,35 MXN gegenüber 11,29 MXN im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 291,75 Milliarden MXN im Vergleich zu 279,79 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at