26.02.2026 06:31:29

Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,57 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 MXN je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,75 Milliarden MXN im Vergleich zu 75,53 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 11,35 MXN gegenüber 11,29 MXN im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 291,75 Milliarden MXN im Vergleich zu 279,79 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen