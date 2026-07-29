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29.07.2026 06:31:29
Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B gab am 27.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,96 MXN gegenüber 2,53 MXN im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B im vergangenen Quartal 76,32 Milliarden MXN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B 72,92 Milliarden MXN umsetzen können.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,88 MXN ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 76,07 Milliarden MXN erwartet.
Redaktion finanzen.at
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