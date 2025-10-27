Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,81 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,79 MXN je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 71,88 Milliarden MXN – ein Plus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B 69,60 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,74 MXN sowie einem Umsatz von 71,99 Milliarden MXN in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at