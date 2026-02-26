26.02.2026 06:31:29

Coca-Cola Femsa SAB de CV (D) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Coca-Cola Femsa SAB de CV (D) ließ sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Coca-Cola Femsa SAB de CV (D) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 3,57 MXN. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola Femsa SAB de CV (D) einen Gewinn von 3,47 MXN je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,94 Prozent auf 77,75 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,53 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 11,35 MXN beziffert, während im Vorjahr 11,29 MXN je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 291,75 Milliarden MXN – das entspricht einem Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 279,79 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

