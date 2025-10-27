Coca-Cola Femsa SAB de CV (D) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coca-Cola Femsa SAB de CV (D) hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,79 MXN erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola Femsa SAB de CV (D) im vergangenen Quartal 71,88 Milliarden MXN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola Femsa SAB de CV (D) 69,60 Milliarden MXN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at