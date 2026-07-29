Coca-Cola Femsa SAB de CV (D) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Coca-Cola Femsa SAB de CV (D) hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,96 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,53 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76,32 Milliarden MXN, während im Vorjahreszeitraum 72,92 Milliarden MXN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at