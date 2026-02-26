Coca-Cola Femsa: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Coca-Cola Femsa hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,95 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,73 USD je Aktie erzielt worden.

Coca-Cola Femsa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,25 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,91 USD, nach 6,16 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Coca-Cola Femsa mit einem Umsatz von insgesamt 15,19 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -0,45 Prozent verringert.

