Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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14.11.2026 19:56:57
Coca-Cola Has Paid a Growing Dividend for 64 Years. Here's the Income $5,000 Can Start You With.
Among the general public, Coca-Cola (NYSE:KO) is renowned for its classic, sweet, fizzy drink. Among investors, it's known as one of the steadiest and most reliable dividend payers in business history. Not only that, it regularly declares dividend raises, to the point where it's a Dividend King (one of the rare stocks that has lifted its payout at least once annually for a minimum of 50 years in a row).
There's nothing like getting paid regularly by a company for the simple act of owning its stock. Here's how much someone will earn with a relatively modest $5,000 "starter investment" in Coca-Cola.
Image source: Coca-Cola.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|32 560,00
|0,00%
|Coca-Cola Co.
|89,84
|1,94%
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