El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt. Jetzt mehr erfahren! -W-
03.11.2026 12:00:00

Coca-Cola Has Paid Investors a Growing Dividend for 64 Straight Years. Here's the Yearly Passive Income That $2,500 Starts You With.

People often think about receiving large dividend payments regularly. But you don't need a large sum to start collecting dividend payments.

Starting with an investment of $2,500 won't produce life-altering income. But picking the right stock investment will generate dividends you can count on. Even better, you can find one that has increased payments annually.

Remarkably, Coca-Cola (NYSE: KO) has raised dividends for 64 straight years. That puts the company in an elite group called Dividend Kings, or those that have increased payments for at least 50 consecutive years.

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