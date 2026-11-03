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03.11.2026 12:00:00
Coca-Cola Has Paid Investors a Growing Dividend for 64 Straight Years. Here's the Yearly Passive Income That $2,500 Starts You With.
People often think about receiving large dividend payments regularly. But you don't need a large sum to start collecting dividend payments.
Starting with an investment of $2,500 won't produce life-altering income. But picking the right stock investment will generate dividends you can count on. Even better, you can find one that has increased payments annually.
Remarkably, Coca-Cola (NYSE: KO) has raised dividends for 64 straight years. That puts the company in an elite group called Dividend Kings, or those that have increased payments for at least 50 consecutive years.
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