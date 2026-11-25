Investors can't help but think about the 2026 performance of a popular defensive name. The S&P 500, with heavy exposure to technology and artificial intelligence, is only up 6% this year (as of Nov. 23). Coca-Cola (NYSE:KO), on the other hand, has soared 37%.

The beverage stock isn't known for its growth potential, which has been a pleasant surprise in 2026. Instead, investors choose to buy and hold this industry-leading company because it's a safe choice that can generate a healthy dividend stream.

Coca-Cola has raised its dividend payout for a mind-blowing 64 straight years, making it a Dividend King, or a company that has raised its payout for 50 years or more. Purchasing $10,000 worth of its shares today will bring in this much passive income in 2027.

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