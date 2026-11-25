Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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25.11.2026 21:47:01
Coca-Cola Has Raised Its Dividend 64 Straight Years. Here's What $10,000 Will Pay You in 2027.
Investors can't help but think about the 2026 performance of a popular defensive name. The S&P 500, with heavy exposure to technology and artificial intelligence, is only up 6% this year (as of Nov. 23). Coca-Cola (NYSE:KO), on the other hand, has soared 37%.
The beverage stock isn't known for its growth potential, which has been a pleasant surprise in 2026. Instead, investors choose to buy and hold this industry-leading company because it's a safe choice that can generate a healthy dividend stream.
Coca-Cola has raised its dividend payout for a mind-blowing 64 straight years, making it a Dividend King, or a company that has raised its payout for 50 years or more. Purchasing $10,000 worth of its shares today will bring in this much passive income in 2027.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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25.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
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24.11.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
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24.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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23.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert letztendlich deutlich im Plus (finanzen.at)
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23.11.26
|Coca-Cola-Aktie sinkt: EU untersucht Preisgestaltung nach Ländern (dpa-AFX)
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23.11.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
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23.11.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag deutlich im Plus (finanzen.at)
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23.11.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|34 880,00
|-0,74%
|Coca-Cola Co.
|89,49
|0,21%
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