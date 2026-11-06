Coca-Cola Aktie

Coca-Cola ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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06.11.2026 13:22:00

Coca-Cola Has Raised Its Dividend for 64 Straight Years. Here's What $10,000 Will Pay You in 2027.

When most investors begin their search for a new income holding, yield is a top-of-mind criterion. And understandably so. More is better.

There's far more to the matter than just a starting yield, though, particularly for long-term investors. Reliability counts too, as does reliable dividend growth. And whether a stock can deliver that is ultimately a function of the underlying business.

With that as the backdrop, beverage behemoth Coca-Cola (NYSE: KO) may well be one of the market's best dividend stocks despite its relatively low forward-looking yield of 2.2%. Here's why.

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Coca-Cola Co. 85,91 0,40% Coca-Cola Co.

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