Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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06.11.2026 13:22:00
Coca-Cola Has Raised Its Dividend for 64 Straight Years. Here's What $10,000 Will Pay You in 2027.
When most investors begin their search for a new income holding, yield is a top-of-mind criterion. And understandably so. More is better.
There's far more to the matter than just a starting yield, though, particularly for long-term investors. Reliability counts too, as does reliable dividend growth. And whether a stock can deliver that is ultimately a function of the underlying business.
With that as the backdrop, beverage behemoth Coca-Cola (NYSE: KO) may well be one of the market's best dividend stocks despite its relatively low forward-looking yield of 2.2%. Here's why.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
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05.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones bricht am Nachmittag ein (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
|
04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
03.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|32 180,00
|-0,43%
|Coca-Cola Co.
|85,91
|0,40%
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