Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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23.09.2026 09:55:00

Coca-Cola Has Raised Its Dividend Through Every Market Crash Since 1962. Here's Whether Income Investors Should Still Own It.

Coca-Cola (NYSE: KO) is one of the most respected dividend stocks on the market. Its flagship product started out as a local sensation in Atlanta and eventually became one of the world's most recognized products. Coca-Cola and the company-owned brands have been so successful that the company has funded 64 consecutive years of payout hikes.

Admittedly, few analysts would call it a sell with that kind of track record. Still, investors may have mixed feelings about holding Coca-Cola, and here's why.

Image source: The Motley Fool.

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Coca-Cola Co. 77,69 0,40% Coca-Cola Co.

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