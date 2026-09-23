Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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23.09.2026 09:55:00
Coca-Cola Has Raised Its Dividend Through Every Market Crash Since 1962. Here's Whether Income Investors Should Still Own It.
Coca-Cola (NYSE: KO) is one of the most respected dividend stocks on the market. Its flagship product started out as a local sensation in Atlanta and eventually became one of the world's most recognized products. Coca-Cola and the company-owned brands have been so successful that the company has funded 64 consecutive years of payout hikes.
Admittedly, few analysts would call it a sell with that kind of track record. Still, investors may have mixed feelings about holding Coca-Cola, and here's why.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
21.09.26
|Montagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
21.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
10.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|77,69
|0,40%
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