Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
26.09.2026 03:52:01
Coca-Cola Hasn't Sold Much More Soda in a Decade. Its Dividend Has Gone Up Every Year Anyway.
In 2015, Coca-Cola (NYSE:KO) and its bottling partners (what the company calls the Coca-Cola system) sold 29.2 billion unit cases of its drinks. A unit case is the company's standard volume measure, equal to 24 eight-ounce servings.
In 2025, the system sold 33.8 billion unit cases. In total, the system's volume grew about 16% over those ten years, or about 1.5% a year. And soda is still most of what the company sells: sparkling soft drinks made up 69% of those cases last year.
The dividend hasn't crept along like that. Coca-Cola paid $1.32 per share in 2015 and pays $2.12 today -- an increase of 61%, with a raise in every single year along the way. February's boost of about 4% marked the company's 64th consecutive annual increase.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
24.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
22.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.09.26
|Montagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
21.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|77,11
|-0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.