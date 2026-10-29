Coca-Cola hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Coca-Cola hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 CAD je Aktie vermeldet.

Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,73 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,30 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at