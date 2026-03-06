Coca-Cola Icecek: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coca-Cola Icecek äußerte sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,02 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,96 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,03 TRY eingefahren. Im Vorjahr waren 5,29 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 137,68 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 187,18 Milliarden TRY ausgewiesen.

