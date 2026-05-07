Coca-Cola Icecek hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Coca-Cola Icecek hat am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,87 TRY, nach 0,460 TRY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52,37 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,16 Milliarden TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at