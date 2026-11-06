Coca-Cola Icecek präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Coca-Cola Icecek stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 2,79 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola Icecek 2,57 TRY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 68,40 Milliarden TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,20 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at