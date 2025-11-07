Coca Cola Icecek Sanayi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Coca Cola Icecek Sanayi hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat Coca Cola Icecek Sanayi 1,28 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at