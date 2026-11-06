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06.11.2026 06:31:28
Coca Cola Icecek Sanayi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Coca Cola Icecek Sanayi lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,060 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,69 Prozent auf 1,43 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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