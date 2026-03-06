Coca Cola Icecek Sanayi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Coca Cola Icecek Sanayi lud am 03.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Coca Cola Icecek Sanayi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 994,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 838,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,130 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Coca Cola Icecek Sanayi ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Coca Cola Icecek Sanayi in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,73 Milliarden USD im Vergleich zu 4,19 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at