Coca Cola Icecek Sanayi vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Coca Cola Icecek Sanayi hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,48 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,24 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at