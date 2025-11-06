|
06.11.2025 06:31:29
Coca-Cola Icecek stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Coca-Cola Icecek gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,57 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,85 TRY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52,20 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,71 Milliarden TRY in den Büchern standen.
