Coca-Cola informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Coca-Cola gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 152,33 ARS. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 101,93 ARS je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 16 989,10 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11 307,78 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 757,23 ARS beziffert, während im Vorjahr 450,51 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 39,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 59 707,52 Milliarden ARS im Vergleich zu 42 822,44 Milliarden ARS im Vorjahr.

