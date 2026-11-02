Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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02.11.2026 20:45:00
Coca-Cola Is the Most Boring Stock I Own. After 64 Years of Dividend Raises, I'll Never Sell.
Coca-Cola (NYSE: KO), the world's largest beverage company, isn't an exciting stock to own. In fact, it's probably the most boring stock I own. Yet Coca-Cola still accounts for nearly 5% of my portfolio; it's my fourth-largest holding, and I don't plan to sell it for three simple reasons.
If a company raises its dividend annually for 50 consecutive years, it becomes a Dividend King. Coca-Cola, with 64 consecutive years of dividend hikes, belongs to that exclusive club.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
30.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Coca-Cola-Aktie steigt: UBS bestätigt Kaufempfehlung für Coca-Cola mit höherem Ziel (dpa-AFX)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Coca-Cola-Aktie trotzdem schwächer: Ausblick angehoben - Zuckerfreie Softdrinks gefragt (dpa-AFX)
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27.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|85,77
|1,78%
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